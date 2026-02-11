Michele Bravi torna al Festival di Sanremo con il suo nuovo brano “Prima o Poi”. Lo definisce un pezzo nato per il palco, non pensato per le classifiche. “Il festival è un gratta e vinci, ma io sono sereno”, dice l’artista, che si prepara a esibirsi tra gli altri grandi nomi della musica italiana.

Michele Bravi sarà tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2026. Il cantautore porterà sul palco dell’Ariston il brano “Prima o Poi”. “È il brano che darà vita a un nuovo progetto che arriva subito dopo Sanremo. Non ci sono ancora date perché è colpa mia: devo consegnare i master e capire i tempi di stampa. Mi auguro però che esca prima dell’estate, altrimenti la mia discografica mi licenzia”. – Dichiara con il sorriso sulle labbra l’artista. Sanremo 2026: Michele Bravi in gara con “Prima o Poi”. Sul progetto discografico Michele Bravi racconta che si tratta di “un progetto con un taglio molto teatrale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Michele Bravi a Sanremo 2026 con “Prima o Poi”: “È un brano nato per il palco, non per la classifica. Il festival è un gratta e vinci, ma io sono sereno”

Michele Bravi a Sanremo 2026: lui era in viaggio, il video esilarante

Michele Bravi svela 'Prima o poi' al Festival di Sanremo 2026: una performance imperdibile!Michele Bravi fa il suo attesissimo ritorno sul palco dell'Ariston con il brano 'Prima o poi', un brano che rappresenta una significativa evoluzione nella sua carriera musicale. notizie.it

Michele Bravi torna a Sanremo: «La mia canzone è un film ma la vita è più sporca»A Sanremo 2026 ha preso corpo la scenografia di Riccardo Bocchini in cui si muoveranno i trenta big, e presunti tali, del prossimo Festival. Michele Bravi, alla sua terza volta a ... ilmattino.it

A Sanremo 2026 Michele Bravi racconta la goffaggine della vita con "Prima o Poi": "Sarà un Festival psichedelico e a conduzione familiare". L'intervista integrale è su Allmusicitalia.it #FiorellaMannoia #MicheleBravi #Sanremo2026 #Eurovision2026 - facebook.com facebook

La copertina della canzone che porterò a #Sanremo2026 non poteva che essere questa. “Prima o poi” raccontata dallo sguardo di Mauro Balletti michelebravi.bfan.link/prima-o-poi/ x.com