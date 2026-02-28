Sanremo tutti i vincitori | l' elenco completo dal 1951 a oggi

Dal primo Festival di Sanremo nel 1951 fino all'edizione più recente, sono stati numerosi gli artisti che si sono aggiudicati il titolo di vincitore. La lista comprende cantanti emergenti e affermati, con successi che hanno segnato la storia della musica italiana. Ogni anno, il festival premia i migliori interpreti, dando vita a un elenco di campioni che si aggiorna di edizione in edizione.

Chi ha vinto Sanremo? È una delle domande più cercate ogni anno. Dal 1951 al 2025, il Festival della Canzone Italiana ha premiato artisti destinati a entrare nella storia della musica. Da Nilla Pizzi a Olly, passando per Domenico Modugno, Giorgia, Laura Pausini, Marco Mengoni e i Måneskin, l’albo d’oro di Sanremo racconta oltre settant’anni di evoluzione culturale e musicale. In questa guida trovi l’elenco completo dei vincitori di Sanremo, anno per anno, con il nome dell’artista, il titolo della canzone e la distinzione tra categoria Campioni e Giovani Nuove Proposte. I dati sono basati sul report completo dei vincitori ufficiali... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sanremo: Tutti i Vincitori più recenti - 2000-2025

Un vincitore di Sanremo 2026 l'abbiamo già: è Nicolò Filippucci nelle Nuove proposteIn attesa di sapere chi sarà il vincitore di Sanremo 2026 tra i Big e tutti gli altri premi, ecco il primo riconoscimento di questa edizione. Gli altri nomi saranno svelati nel corso delle prossime se ... vogue.it

La scaletta della serata finale di Sanremo 2026 con Nino Frassica, Andrea Bocelli e l'annuncio del vincitoreArriva a conclusione la 76esima edizione del festival: ecco gli ospiti, le esibizioni e tutti gli orari nella scaletta della serata finale di Sanremo 2026 ... vogue.it

