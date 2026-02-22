Festival di Sanremo tutti i conduttori dal 1951 Carlo Conti è a quota 5

Ecco tutti i conduttori del Festival di Sanremo dal 1951 a oggi: comanda la classifica dei più presenti Pippo Baudo a quota 13 conduzioni, Carlo Conti aggancia Amadeus a quota 5. Sta per partire, martedì 24 febbraio su Rai1, il Festival di Sanremo 2026 con la prima puntata domani sera con la conduzione di Carlo Conti, Laura Pausini e un co-conduttore a serata che accompagneranno il direttore artistico sul palco dell’Ariston. Tutti i conduttori del Festival di Sanremo. 2025 Carlo Conti 2024 Amadeus con Giorgia, Marco Mengoni, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello 2023 Amadeus e Gianni Morandi 2022 Amadeus 2021 Amadeus 2020 Amadeus 2019 Claudio Baglioni, Claudio Bisio, Virginia Raffaele 2018 Claudio Baglioni, Pierfrancesco Favino, Michelle Hunziker 2017 Carlo Conti e Maria De Filippi 2016 Carlo Conti con Gabriel Garko, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea 2015 Carlo Conti con Arisa, Emma e Rocio Muñoz Morales 2014 Fabio Fazio con Luciana Littizzetto 2013 Fabio Fazio con Luciana Littizzetto 2012 Gianni Morandi con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova 2011 Gianni Morandi con Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez 2010 Antonella Clerici 2009 Paolo Bonolis con Luca Laurenti 2008 Pippo Baudo e Piero Chiambretti con Bianca Guaccero e Andrea Osvart 2007 Pippo Baudo e Michelle Hunziker 2006 Giorgio Panariello con Ilary Blasi e Victoria Cabello 2005 Paolo Bonolis con Antonella Clerici e Federica Felini 2004 Simona Ventura con Paola Cortellesi, Maurizio Crozza e Gene Gnocchi 2003 Pippo Baudo con Serena Autieri e Claudia Gerini 2002 Pippo Baudo con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere 2001 Raffaella Carrà con Megan Gale, Enrico Papi, Massimo Ceccherini 2000 Fabio Fazio, Luciano Pavarotti, Teo Teocoli e Ines Sastre 1999 Fabio Fazio con Renato Dulbecco e Laetitia Casta 1998 Raimondo Vianello con Eva Herzigova e Verovica Pivetti 1997 Mike Bongiorno con Piero Chiambretti e Valeria Marini 1996 Pippo Baudo con Valeria Mazza e Sabrina Ferilli 1995 Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll 1994 Pippo Baudo con Anna Oxa e Cannelle 1993 Pippo Baudo con Lorella Cuccarini 1992 Pippo Baudo con Milly Carlucci e Alba Parietti 1991 Edwige Fenech – Andrea Occhipinti 1990 Johnny Dorelli – Gabriella Carlucci 1989 Rosita Celentano – Paola Dominguin – Daniel Quinn – Gianmarco Tognazzi – Kay Sandvik – Ann Clare Matz (al Palabarilla) 1988 Miguel Bose’ – Gabriella Carlucci – Carlo Massarini (al Palarock) – Kay Sandvik – Lara St. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Lillo e Andrea Pucci saranno co-conduttori al Festival di Sanremo 2026: l’annuncio di Carlo ContiCarlo Conti ha ufficializzato che Lillo e Andrea Pucci saranno i co-conduttori del Festival di Sanremo 2026.

Lillo e Andrea Pucci co-conduttori del Festival di Sanremo 2026: l’annuncio (con gag) di Carlo ContiQuesta mattina Carlo Conti ha annunciato ufficialmente che Lillo Petrolo e Andrea Pucci saranno i nuovi co-conduttori del Festival di Sanremo 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, tutti i conduttori del Festival serata per serata; Spartiti stracciati, contro-festival, litigi sul palco: ci sono cose che a Sanremo sono accadute una volta (e poi mai più); Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Sanremo 2026, i cantanti, le canzoni e gli ospiti. Tutto sul Festival e il programma delle serate.

Sanremo 2026, elenco ufficiale: tutti gli ospiti, i co-conduttori e i Big pronti a salire sul palcoSanremo 2026: elenco dettagliato di ospiti, co-conduttori e momenti imperdibili delle serate del Festival. Ecco tutti i dettagli. notizie.it

Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serataLeggi su Sky TG24 l'articolo Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata ... tg24.sky.it

Carlo Conti si collega con Domenica In e tra le risate parla di chi aprirà Sanremo - facebook.com facebook

Carlo Conti sulla salvezza della #Fiorentina x.com