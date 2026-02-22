Festival di Sanremo tutti i conduttori dal 1951 Carlo Conti è a quota 5
Il Festival di Sanremo ha visto una lunga serie di conduttori dal 1951, con Pippo Baudo che guida con 13 edizioni. Carlo Conti ha condotto cinque volte, raggiungendo Amadeus, che guida con il medesimo numero di partecipazioni. La presenza di vari conduttori riflette il cambiamento nel tempo e la varietà di stili adottati. La prossima edizione si avvicina, portando con sé nuove sfide per chi salirà sul palco.
Ecco tutti i conduttori del Festival di Sanremo dal 1951 a oggi: comanda la classifica dei più presenti Pippo Baudo a quota 13 conduzioni, Carlo Conti aggancia Amadeus a quota 5. Sta per partire, martedì 24 febbraio su Rai1, il Festival di Sanremo 2026 con la prima puntata domani sera con la conduzione di Carlo Conti, Laura Pausini e un co-conduttore a serata che accompagneranno il direttore artistico sul palco dell'Ariston. Tutti i conduttori del Festival di Sanremo. 2025 Carlo Conti 2024 Amadeus con Giorgia, Marco Mengoni, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello 2023 Amadeus e Gianni Morandi 2022 Amadeus 2021 Amadeus 2020 Amadeus 2019 Claudio Baglioni, Claudio Bisio, Virginia Raffaele 2018 Claudio Baglioni, Pierfrancesco Favino, Michelle Hunziker 2017 Carlo Conti e Maria De Filippi 2016 Carlo Conti con Gabriel Garko, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea 2015 Carlo Conti con Arisa, Emma e Rocio Muñoz Morales 2014 Fabio Fazio con Luciana Littizzetto 2013 Fabio Fazio con Luciana Littizzetto 2012 Gianni Morandi con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova 2011 Gianni Morandi con Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez 2010 Antonella Clerici 2009 Paolo Bonolis con Luca Laurenti 2008 Pippo Baudo e Piero Chiambretti con Bianca Guaccero e Andrea Osvart 2007 Pippo Baudo e Michelle Hunziker 2006 Giorgio Panariello con Ilary Blasi e Victoria Cabello 2005 Paolo Bonolis con Antonella Clerici e Federica Felini 2004 Simona Ventura con Paola Cortellesi, Maurizio Crozza e Gene Gnocchi 2003 Pippo Baudo con Serena Autieri e Claudia Gerini 2002 Pippo Baudo con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere 2001 Raffaella Carrà con Megan Gale, Enrico Papi, Massimo Ceccherini 2000 Fabio Fazio, Luciano Pavarotti, Teo Teocoli e Ines Sastre 1999 Fabio Fazio con Renato Dulbecco e Laetitia Casta 1998 Raimondo Vianello con Eva Herzigova e Verovica Pivetti 1997 Mike Bongiorno con Piero Chiambretti e Valeria Marini 1996 Pippo Baudo con Valeria Mazza e Sabrina Ferilli 1995 Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll 1994 Pippo Baudo con Anna Oxa e Cannelle 1993 Pippo Baudo con Lorella Cuccarini 1992 Pippo Baudo con Milly Carlucci e Alba Parietti 1991 Edwige Fenech – Andrea Occhipinti 1990 Johnny Dorelli – Gabriella Carlucci 1989 Rosita Celentano – Paola Dominguin – Daniel Quinn – Gianmarco Tognazzi – Kay Sandvik – Ann Clare Matz (al Palabarilla) 1988 Miguel Bose' – Gabriella Carlucci – Carlo Massarini (al Palarock) – Kay Sandvik – Lara St.
Lillo e Andrea Pucci saranno co-conduttori al Festival di Sanremo 2026: l’annuncio di Carlo ContiCarlo Conti ha ufficializzato che Lillo e Andrea Pucci saranno i co-conduttori del Festival di Sanremo 2026.
Lillo e Andrea Pucci co-conduttori del Festival di Sanremo 2026: l’annuncio (con gag) di Carlo ContiQuesta mattina Carlo Conti ha annunciato ufficialmente che Lillo Petrolo e Andrea Pucci saranno i nuovi co-conduttori del Festival di Sanremo 2026.
