Il nome che prenderà il posto di Carlo Conti alla guida di Sanremo ha sorpreso tutti: non sarà Stefano De Martino. La Rai ha già iniziato a valutare le candidature, mentre i fan si chiedono chi possa portare nuova energia alla manifestazione. La decisione finale arriverà tra poche settimane, quando verranno ufficializzate le novità per la prossima edizione.

Il futuro del Festival di Sanremo è già al centro del dibattito, anche se ancora deve andare in onda l’ultima edizione di Carlo Conti. Dopo l’addio di Amadeus alla Rai, il conduttore fiorentino ha accettato di guidare il Festival per il 2025 e il 2026, ribadendo però più volte che non resterà oltre, indipendentemente dagli ascolti. E allora la domanda è inevitabile: chi prenderà il timone nel 2027? Tra indiscrezioni e retroscena, il nome che circola non è quello che molti si aspettavano. Sanremo dopo Amadeus: ecco il nome che nessuno si aspetta. Secondo quanto riportato da Lettera 43, tra i papabili non ci sarebbe Stefano De Martino, nonostante l’interesse del suo entourage. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Chi condurrà Sanremo dopo Carlo Conti? Il nome vi lascerà sbalorditi: non è Stefano De Martino!

Mentre si avvicina il Festival di Sanremo 2026, in programma su Rai1 dal 24 al 28 febbraio, si apre già il discorso sul futuro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.