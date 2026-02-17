Chi condurrà Sanremo dopo Carlo Conti? Il nome vi lascerà sbalorditi | non è Stefano De Martino!
Il nome che prenderà il posto di Carlo Conti alla guida di Sanremo ha sorpreso tutti: non sarà Stefano De Martino. La Rai ha già iniziato a valutare le candidature, mentre i fan si chiedono chi possa portare nuova energia alla manifestazione. La decisione finale arriverà tra poche settimane, quando verranno ufficializzate le novità per la prossima edizione.
Il futuro del Festival di Sanremo è già al centro del dibattito, anche se ancora deve andare in onda l’ultima edizione di Carlo Conti. Dopo l’addio di Amadeus alla Rai, il conduttore fiorentino ha accettato di guidare il Festival per il 2025 e il 2026, ribadendo però più volte che non resterà oltre, indipendentemente dagli ascolti. E allora la domanda è inevitabile: chi prenderà il timone nel 2027? Tra indiscrezioni e retroscena, il nome che circola non è quello che molti si aspettavano. Sanremo dopo Amadeus: ecco il nome che nessuno si aspetta. Secondo quanto riportato da Lettera 43, tra i papabili non ci sarebbe Stefano De Martino, nonostante l’interesse del suo entourage. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Martedì 24 febbraio Carlo Conti darà il via all’edizione 2025 del Festival di #Sanremo2026. Tra ritorni e debutti, trenta artisti presenteranno i loro brani nella categoria Big. Qui tutti i testi delle canzoni in gara https://shorturl.at/qgj89 facebook
#Sanremo2026 Andrea Bocelli super-ospite della serata finale, sabato 28 febbraio. Lo ha annunciato Carlo Conti aggiungendo che con Eros Ramazzotti e Laura Pausini “rappresentano i tre grandi nomi lanciati da Pippo Baudo proprio dal palco dell'Ariston x.com