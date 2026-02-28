Sanremo parla salentino | la crew di Mauro Russo firma l’immagine dei Big di Warner Music

A Sanremo 2026, la crew di Mauro Russo si occupa dell’immagine dei Big di Warner Music. La squadra lavora dietro le quinte del festival, dove l’aspetto visivo e digitale assumono un ruolo centrale. La presenza del team salentino si fa notare in un contesto che unisce musica e contenuti virali sui social media. La loro attività si concentra sulla produzione e gestione delle immagini degli artisti in scena.

SAN PIETRO VERNOTICO – Dietro le quinte del Festival di Sanremo 2026, dove la musica incontra l’immagine e il contenuto digitale diventa virale in pochi secondi, batte un cuore tutto salentino. Tra i corridoi dell'Ariston, le sale stampa affollate e i blindatissimi backstage, si muove una squadra di professionisti che sta curando quotidianamente l’immagine degli artisti di Warner Music, una delle etichette discografiche più influenti al mondo. Al timone di questa macchina creativa c'è Mauro Russo con la sua Calibro 9 Agency. Insieme a lui: Stefano Pinto, autore di documentari e making of di altissimo profilo, già noto per il suo lavoro su titoli Netflix di successo come Supersex, Nuova Scena e Motor Valley. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

