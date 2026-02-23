Dietro i look dei cantanti c' è un tocco forlivese | Achena Batani firma l' immagine degli artisti a Sanremo

Achena Batani, stilista forlivese, ha creato le immagini degli artisti a Sanremo, motivata dalla passione per il design e dalla volontà di valorizzare ogni look. La sua presenza si nota nei dettagli di abiti e accessori, scelti per esaltare le personalità dei cantanti. La sua attenzione ai particolari si riflette nelle scelte di stile che accompagnano ogni esibizione, rendendo il suo contributo visibile anche lontano dal palco. La sua firma si riconosce in ogni outfit.

Al Festival di Sanremo non salgono sul palco solo i cantanti: insieme a loro, anche se lontani dai riflettori, ci sono professionisti che contribuiscono al successo di ogni esibizione. Tra questi, i lookmaker hanno un ruolo centrale. Sono loro che, con creatività, ricerca e attenzione ai dettagli, costruiscono l’immagine dell’artista, trasformando un semplice outfit in un messaggio capace di raccontare una storia. E proprio la lookmaker Achena Batani è stata chiamata al Festival di Sanremo e sarà una dei protagonisti silenziosi di uno degli eventi più seguiti e commentati dell’anno. La professionista forlivese dell’immagine e della bellezza è stata chiamata infatti a far parte del team di lookmaker impegnato al Villaggio del Festival, cuore operativo e relazionale della kermesse musicale più seguita d’Italia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Festival di Sanremo 2026: come vestiranno i cantanti? Abbiamo intervistato tutti gli stylist degli artisti in gara: ecco cosa ci hanno rivelato

"Riflessi di donna", il potere dell'estetica e la relazione con l'io: un incontro con la lookmaker Achena Batani

