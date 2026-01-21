Hannah Karp lascia la direzione di Billboard per Warner Music

Hannah Karp ha annunciato il suo addio a Billboard, dove ha ricoperto il ruolo di direttrice editoriale per quasi dieci anni. La sua collaborazione con la rivista di riferimento nel settore musicale si conclude con un percorso duraturo e significativo. La sua esperienza ha contribuito a definire l’identità di Billboard, lasciando spazio a nuove sfide nel settore musicale e dell’editoria.

Hannah Karp lascia la direzione editoriale di Billboard dopo quasi 10 anni all’interno della rivista di musica fra le più riconosciute al mondo. La manager ha accettato infatti l’incarico di vicepresidente esecutiva e responsabile delle comunicazioni per Warner Music Group, prendendo il posto di James Steven, passato in Universal. Nel nuovo ruolo, la cui nomina avrà effetto a partire dal 26 gennaio, Karp avrà le redini non solo delle comunicazioni, ma supervisionerà anche le iniziative filantropiche e gli eventi speciali di WMG. Riporterà al Chief Executive Officer Robert Kyncl, che l’ha accolta come una donna di «acuto istinto e approccio innovativo alla narrazione» che la rendono «una leader ideale». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Hannah Karp lascia la direzione di Billboard per Warner Music Leggi anche: Billboard Women in Music, Giorgia è la ‘Donna dell’anno’ Leggi anche: Per Billboard Women in Music Giorgia è la donna dell’anno Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: La direttrice di Billboard Hannah Karp nominata responsabile delle comunicazioni di Warner Music.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.