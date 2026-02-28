Sanremo | padre di Giulia contro femminicidio appello agli uomini

Stasera al Festival di Sanremo, il palco dell’Ariston ospiterà anche un intervento particolare: Gino Cecchettin, padre di Giulia, vittima di femminicidio, salirà sul palco per rivolgere un appello agli uomini contro la violenza sulle donne. La sua presenza mira a sensibilizzare il pubblico e a richiamare l’attenzione su un problema grave e ancora troppo diffuso.

Stasera, il palco dell'Ariston non sarà solo teatro di musica e spettacolo. Gino Cecchettin, padre di Giulia vittima di femminicidio, salirà sul palco della finale del Festival di Sanremo per portare avanti una battaglia personale e pubblica: quella contro la violenza sulle donne. La sua presenza è stata annunciata da Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time della Rai, che ha sottolineato l'importanza di affrontare questo tema delicato in un contesto di grande visibilità. La fondazione Giulia, nata in memoria della figlia di Cecchettin, ha lanciato uno spot che invita gli uomini a diventare parte attiva della soluzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Tentato femminicidio di Paduli: Giulia migliora, è sveglia e respira spontaneamenteLa paziente, le cui condizioni cliniche sono in ulteriore miglioramento, è degente presso la UOC Anestesia e Rianimazione – Direttore Vincenzo...

Spari contro la chiesa, appello dallo Zen: "Andiamo tutti alla messa domenicale, vicini a padre Giovanni"L'invito arriva da Antonio Sanfilippo, insegnante della scuola Falcone, che aveva già fatto sentire la sua voce dopo l'omicidio di Paolo Taormina.

Una selezione di notizie su Sanremo.

Temi più discussi: Non tutto è sotto il nostro controllo. Fedez torna a Sanremo: la preparazione con figli, Masini e Giulia; Se domani non torno, al via le riprese del film su Giulia Cecchettin; Sanremo 2026, i Big in gara sono fidanzati? Nuovi amori, matrimoni in vista e cuori spezzati; Fedez risponde ai gossip sul terzo figlio in arrivo: Annuncio a Sanremo? Penso a cantare.

Sanremo, la Rai: «Stasera al Festival parleremo di femminicidi con Gino Cecchettin»Un Festival che unisce spettacolo e riflessione sociale. Durante la conferenza stampa, Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time della Rai, annuncia: «Stasera, durante ... leggo.it

Gino Cecchettin ospite nella serata finale del Festival di Sanremo per parlare di femminicidiIn conferenza stampa è stata annunciata la partecipazione di Gino Cecchettin alla serata finale di Sanremo per parlare della fondazione a Giulia ... virgilio.it

La scaletta della finale di Sanremo 2026: https://fanpa.ge/Mw7Op - facebook.com facebook

Sanremo 2026, chi vincerà e chi ricorderemo come ultimo Le previsioni di Sisal x.com