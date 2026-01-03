Spari contro la chiesa appello dallo Zen | Andiamo tutti alla messa domenicale vicini a padre Giovanni

Lunedì 4 gennaio, la parrocchia San Filippo Neri invita a partecipare alla messa domenicale, in risposta agli episodi di violenza che hanno colpito la chiesa. Lo Zen lancia un appello alla comunità per riempire di solidarietà e speranza il luogo di culto, sottolineando l'importanza di essere vicini a padre Giovanni e di contrastare insieme la criminalità. Un gesto di unità e di pace per rafforzare il senso di comunità.

Spari e paura, l’arcivescovo Lorefice nella chiesa dello Zen per l’Epifania - PALERMO – Oltre al presidente della commissione regionale Antimafia Antonello Cracolici, il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, nel quartiere si recherà anche l’Arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado ... livesicilia.it

Nuovi colpi d’arma da fuoco sparati contro la chiesa dello Zen VIDEO - Stamani il parroco, Giovanni Giannalia, si è accorto dei grossi buchi alle pareti nell’androne del teatro della chiesa, lo stesso che ha ospitato riunioni e incontri, compreso quello con la ... livesicilia.it

Spari e paura, l’arcivescovo Lorefice nella chiesa dello Zen per l’Epifania dlvr.it/TQ7jJ1 #Sicilia #LiveSicilia x.com

Palermo, spari contro la chiesa dello Zen. Zacco: “Il parroco è stato lasciato da solo” Le dichiarazioni: https://qds.it/palermo-spari-chiesa-zen-zacco-parroco-lasciato-solo/ - facebook.com facebook

