Spari contro la chiesa appello dallo Zen | Andiamo tutti alla messa domenicale vicini a padre Giovanni

Lunedì 4 gennaio, la parrocchia San Filippo Neri invita a partecipare alla messa domenicale, in risposta agli episodi di violenza che hanno colpito la chiesa. Lo Zen lancia un appello alla comunità per riempire di solidarietà e speranza il luogo di culto, sottolineando l'importanza di essere vicini a padre Giovanni e di contrastare insieme la criminalità. Un gesto di unità e di pace per rafforzare il senso di comunità.

C'è una chiesa da riempire di solidarietà e speranza. Dallo Zen arriva un appello a ribellarsi alla criminalità e a partecipare alla messa di domani, domenica 4 gennaio, nella parrocchia San Filippo Neri dove in più occasioni sono stati esplosi colpi di arma da fuoco. È un messaggio di vicinanza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

