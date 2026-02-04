Continua a migliorare Giulia, la donna ferita a Paduli. Dopo essere rimasta gravemente colpita da un colpo d’arma da fuoco lo scorso 2 febbraio, ora è sveglia e respira spontaneamente, grazie all’intervento dei medici dell’AORN San Pio di Benevento. La situazione resta sotto controllo e le speranze di recupero aumentano di giorno in giorno.

Tempo di lettura: < 1 minuto Continua l’impegno e l’assistenza senza sosta dei medici dell’ AORN SAN PIO di Benevento, guidata dal Direttore Generale Maria Morgante, nei confronti della paziente 45enne, ferita da colpi da arma da fuoco lo scorso 2 febbraio. La paziente, le cui condizioni cliniche sono in ulteriore miglioramento, è degente presso la UOC Anestesia e Rianimazione – Direttore Vincenzo Colella ed è ancora in prognosi riservata, seppur il rischio “quoad vitam” appare significativamente ridotto.È sveglia e respira spontaneamente in aria ambiente. Il decorso della lesione penetrante riportata al braccio sinistro è regolare e la perfusione dell’arto è soddisfacente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tentato femminicidio di Paduli: Giulia migliora, è sveglia e respira spontaneamente

Il datore di lavoro di Giulia De Luca ha raccontato cosa è successo subito dopo il tentato femminicidio a Paduli.

Questa mattina a Paduli, in Contrada Femmina Arsa, un uomo ha tentato di uccidere una donna.

