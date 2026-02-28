Durante la serata delle cover, Levante e Gaia si sono esibite con la canzone “I Maschi” di Gianna Nannini, e durante la performance è stato censurato il bacio tra le due. Successivamente, un artista ha rivolto una frecciatina a Laura Pausini, senza ulteriori dettagli sulla natura dell’attacco. La scena ha suscitato reazioni tra il pubblico e i media presenti.

Durante la serata delle cover, Levante si è esibita con Gaia sulle note graffianti de “I Maschi”, il capolavoro di Gianna Nannini del 1987. Il duetto è poi culminato in un bacio, che però la regia ha deciso di mostrare da lontano, anzi da lontanissimo. Sono state molte le polemiche sui social, che subito hanno gridato alla censura. Ma non è stato l'unico momento della serata a smuovere gli spettatori. Gianluca Grignani, dopo aver duettato con Luché su "Falco a metà", ha lanciato una frecciatina a Pausini: "Nei fiori c'è anche il suo numero? Così la chiamo". I dissapori tra i due artisti sono nati in estate dopo che Laura aveva inciso "La mia storia tra le dita" senza però fare riferimento esplicito al fatto che si tratti di una cover della canzone scritta e interpretata dal cantautore milanese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sanremo: Levante-Gaia, bacio censurato. Poi la frecciatina di Grignani a Laura Pausini

