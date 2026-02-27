Levante e Gaia ecco il bacio saffico Laura Pausini | C' è dell' amore qui

Durante una serata dedicata a cover e duetti, Levante e Gaia si sono avvicinate e si sono scambiate un bacio saffico, lasciando trasparire un momento di affetto pubblico. In quell’occasione, le due artiste hanno anche condiviso un abbraccio, visibile ai presenti. Laura Pausini, presente all’evento, ha commentato l’episodio dicendo che “c’è dell’amore qui”.

Durante la serata delle cover, di venerdì 27 febbraio, sul palco dell'Ariston si è vista adrenalina pura e chimica. Levante si è esibita con Gaia in un appassionato duetto sulle note graffianti de I Maschi, il capolavoro di Gianna Nannini del 1987. Le due artiste non hanno solo cantato: sono letteralmente entrate in risonanza, si sono cercate e trovate, in un corpo a corpo vocale e fisico che ha tolto il fiato al pubblico in sala e a casa. Un'intesa magnetica culminata in un contatto così ravvicinato da sembrare quasi un bacio. Il commento di Laura Pausini: "C'è dell'amore qui". "La combinazione tra Gemelli e Bilancia è un’unione eccellente e altamente compatibile", ha scritto Levante sui social, a corredo di alcune foto in compagnia di Gaia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

