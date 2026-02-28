Sanremo 2026 il bacio lesbo di Levante e Gaia censurato? Le clamorose parole del regista

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata alle cover, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione: il bacio tra le cantanti Levante e Gaia è stato censurato. Il regista del evento ha pronunciato alcune parole che hanno sollevato discussioni tra il pubblico e gli spettatori, rendendo il momento uno dei più commentati della manifestazione.

Ed ecco il primo "caso-censura" al Festival di Sanremo 2026. Arriva nel cuore della quarta serata, quella delle cover. Ad accendere l'Ariston e i social sono Levante e Gaia, che si scambiano un bacio saffico al termine della loro esibizione, sulle note de I maschi di Gianna Nannini. Un bacio visto e bene dai presenti in teatro ma solo intuito a casa, visto che l'inquadratura si allarga proprio sul più bello. Lo zoom sui social non lascia spazio a dubbi. E si moltiplicano, sempre sui social, le critiche di chi punta il dito contro la regia 'colpevole' di non aver ripreso di proposito la scena. "Nessuna censura del bacio tra Levante e Gaia", spiega poco dopo all'agenzia Ansa proprio il regista del Festival Maurizio Pagnussat, rispondendo alle accuse di alcuni utenti dei social che hanno criticato la scelta di allargare l'inquadratura. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

