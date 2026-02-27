Gianni Morandi sorprende il figlio Tredici Pietro sul palco di Sanremo | Me lo porterò dentro per sempre

Durante la serata dedicata alle cover al Festival di Sanremo 2026, Gianni Morandi ha portato sul palco suo figlio Tredici Pietro, sorprendendolo con un'esibizione del brano

Durante la serata cover del Festival di Sanremo 2026, Gianni Morandi ha sorpreso suo figlio sul palco dell'Ariston, interpretando il brano "Vita" insieme a lui e alla coppia formata da Galeffi e Fudasca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gianni Morandi a sorpresa sul palco di Sanremo 2026 per Vita con Tredici PietroPer chi ha ancora Lucio Dalla negli occhi, e nelle orecchie, non avrebbe potuto esserci regalo migliore.

Sanremo 2026, Gianni Morandi duetta con il figlio Tredici PietroNella quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata alle cover, Gianni Morandi duetta a sorpresa con il figlio Tredici Pietro.

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Gianni Morandi e Alessandro Gassmann: le dediche per i figli a Sanremo 2026; Gianni Morandi, la dolce dedica al figlio Tredici Pietro prima di Sanremo 2026; Paolo Bonolis racconta a Cassano la rissa con Gianni Morandi: Stai scherzando? È una roba vera?; Paolo Bonolis a sorpresa su Alessandro Bastoni: Capisco i tifosi della Juventus.

Sanremo 2026, Gianni Morandi duetta a sorpresa con Tredici Pietro. Spunta il giallo sul regolamentoDurante la serata della cover, Gianni Morandi irrompe a sorpresa sul palco dell'Ariston per duettare con il figlio Tredici Pietro. libero.it

Gianni Morandi a Sanremo, duetto a sorpresa col figlio Tredici Pietro: «Ero tesissimo, mi tremavano le gambe. Come sono andato?»Gianni Morandi a sorpresa sul palco del Festival di Sanremo. E no, non come ospite inatteso bensì per accompagnare il figlio Tredici Pietro nella cover di Vita, realizzata in ... leggo.it

la Repubblica. . Arriva da Tredici Pietro la sorpresa sul palco dell’Ariston: padre e figlio cantano insieme “Vita”, brano di Gianni Morandi. Esplosione di energia e tanta emozione, l’esibizione è da brividi. #rep #sanremo2026 - facebook.com facebook

Il messaggio di Gianni Morandi #Sanremo2026 x.com