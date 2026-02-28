Sanremo le pagelle dei duetti | bocciata Patty Pravo promossi Chiello Nayt e Dargen D’Amico
A Sanremo si sono confrontati diversi artisti nei duetti, con risultati contrastanti. Patty Pravo è stata giudicata insufficiente, mentre Chiello, Nayt e Dargen D’Amico hanno ottenuto valutazioni positive. Tony Pitony e Ditonellapiaga hanno riscosso un grande successo, confermando una performance apprezzata dal pubblico e dalla critica. La manifestazione ha visto quindi vari livelli di approvazione tra i partecipanti.
Era così atteso che il successo di Tony Pitony con una straordinaria Ditonellapiaga non stupisce. Ma si tratta di una vittoria più che meritata sul campo, anzi sul palco. Non compaiono nella top 10 altri brani che invece hanno reso la serata delle cover la più interessante di questo Festival di Sanremo: Il mondo, cantato da Maria Antonietta, Colombre e Brunori Sas; L’ultima luna, cantata da Tommaso Paradiso e Gli Stadio. Nel complesso, a parte un paio di interpretazioni sotto la sufficienza, la quarta serata di Sanremo merita una promozione piena. 🔗 Leggi su Open.online
