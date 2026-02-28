Sanremo le pagelle dei duetti | bocciata Patty Pravo promossi Chiello Nayt e Dargen D’Amico

A Sanremo si sono confrontati diversi artisti nei duetti, con risultati contrastanti. Patty Pravo è stata giudicata insufficiente, mentre Chiello, Nayt e Dargen D’Amico hanno ottenuto valutazioni positive. Tony Pitony e Ditonellapiaga hanno riscosso un grande successo, confermando una performance apprezzata dal pubblico e dalla critica. La manifestazione ha visto quindi vari livelli di approvazione tra i partecipanti.