Sanremo 2026 le pagelle dei look sul Green Carpet | J-Ax sceriffo bocciato Patty Pravo infuocata conquista i social Fulminacci gentleman d’altri tempi

J-Ax ha attirato l’attenzione sul Green Carpet con il suo look da sceriffo, che ha ricevuto molte critiche. Patty Pravo ha invece infiammato i social con il suo abbigliamento audace. Fulminacci si è presentato con uno stile da gentiluomo di altri tempi. Le reazioni sono immediate e variegate, mentre i partecipanti sfoggiano i loro outfit più curati. Le prime impressioni sui look del festival si fanno già sentire tra il pubblico.

A poche ore dall'apertura ufficiale del 76esimo Festival della Canzone Italiana, il sipario si è già alzato sulle strade di Sanremo. Nella serata di vigilia, i 30 Big in gara hanno rotto il ghiaccio sfilando sul tradizionale Green Carpet, la passerella che dal Teatro Ariston attraversa il centro cittadino. Un appuntamento ormai istituzionale, trasmesso in collegamento con il PrimaFestival, che trasforma le ore precedenti alla kermesse nel primo vero banco di prova mediatico per gli artisti. E se la gara musicale è ancora un'incognita, quella stilistica ha già emesso le sue sentenze. Ma come si sono comportati i cantanti di fronte ai flash e ai rigidi dieci gradi della Riviera? Il mood di questo Sanremo 2026 si conferma decisamente sartoriale: trionfano i capispalla (utilissimi anche per proteggere le corde vocali dall'umidità della sera), le silhouette decise e il minimalismo.