Dal ritorno di Patty Pravo ad Arisa ai debutti di Chiello Le Bambole di Pezza e Nayt | la guida completa ai protagonisti del Festival di Sanremo 2026

Patty Pravo, Arisa, Chiello, Le Bambole di Pezza e Nayt sono i protagonisti del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. La manifestazione si svolge al Teatro Ariston, dove i cantanti si preparano a esibirsi davanti a un pubblico in attesa di scoprire le nuove proposte musicali. I primi vocalizzi e prove sono già state avviate, mentre i fan si concentrano sulle scelte artistiche dei partecipanti. La kermesse sta per iniziare.

L e luci stanno per accendersi sul palco del Teatro Ariston. La 76ª edizione del Festival di Sanremo (24-28 febbraio), condotta da Carlo Conti e Laura Pausini, promette emozioni, colpi di scena e tanta musica. Trenta artisti tra Big e Nuove Proposte si alterneranno sul palco, tra veterani consolidati e talenti pronti al debutto. Per non fare brutte figure al FantaSanremo, ecco chi sono i concorrenti i gara: Dargen D’Amico, Fedez, Marco Masini, Sal Da Vinci, Laura Pausini, Carlo Conti, Serena Brancale and Leonardo Gassmann a Roma. (Photo by Rocco SpazianiArchivio SpazianiMondadori Portfolio via Getty Images) Veterani: Patty Pravo con Opera.🔗 Leggi su Iodonna.it

