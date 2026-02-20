Dal ritorno di Patty Pravo ad Arisa ai debutti di Chiello Le Bambole di Pezza e Nayt | la guida completa ai protagonisti del Festival di Sanremo 2026

Patty Pravo, Arisa, Chiello, Le Bambole di Pezza e Nayt sono i protagonisti del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. La manifestazione si svolge al Teatro Ariston, dove i cantanti si preparano a esibirsi davanti a un pubblico in attesa di scoprire le nuove proposte musicali. I primi vocalizzi e prove sono già state avviate, mentre i fan si concentrano sulle scelte artistiche dei partecipanti. La kermesse sta per iniziare.

L e luci stanno per accendersi sul palco del Teatro Ariston. La 76ª edizione del Festival di Sanremo (24-28 febbraio), condotta da Carlo Conti e Laura Pausini, promette emozioni, colpi di scena e tanta musica. Trenta artisti tra Big e Nuove Proposte si alterneranno sul palco, tra veterani consolidati e talenti pronti al debutto. Per non fare brutte figure al FantaSanremo, ecco chi sono i concorrenti i gara: Dargen D’Amico, Fedez, Marco Masini, Sal Da Vinci, Laura Pausini, Carlo Conti, Serena Brancale and Leonardo Gassmann a Roma. (Photo by Rocco SpazianiArchivio SpazianiMondadori Portfolio via Getty Images) Veterani: Patty Pravo con Opera.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dal ritorno di Patty Pravo ad Arisa ai debutti di Chiello, Le Bambole di Pezza e Nayt: la guida completa ai protagonisti del Festival di Sanremo 2026 Leggi anche: Sanremo 2026, dal debutto di Paradiso ai ritorni di Renga e Patty Pravo Leggi anche: Sanremo 2026, Conti annuncia i 30 cantanti: da Raf e Masini a Patty Pravo e Arisa, sarà un Festival nazional-pop (video) Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sanremo 2026, Patty Pravo con Opera. Il preascolto della canzone e il significato del testo; Patty Pravo, oltre il mito. L’undicesimo Sanremo con Opera; Patty Pravo: 60 anni da icona. Arriva Opera, tra Sanremo, musei e teatri; Patty Pravo, una diva all’Opera per cui Sanremo è un ritorno a casa. Patty Pravo a Sanremo 2026: il testo della canzone e il significato dietro 'Opera'A Sanremo 2026, Patty Pravo porta 'Opera': il testo, la canzone e il significato del suo ritorno dopo undici volte. notizie.it Patty Pravo porta al Festival di Sanremo la sua più grande OperaLa grande diva torna a Sanremo per l'11esima volta. E nella serata dei duetti omaggerà Ornella Vanoni, grande amica ... iodonna.it "Non guardo al passato, ma quando mi rivedo in quella ragazzina bionda mi faccio tenerezza. Mi sento ancora una ragazza piena di voglia di vivere. Oggi la vera trasgressione è essere se stessi" Patty pravo, donna d'altri tempi #PattyPravo #donna - facebook.com facebook arisa: “con patty pravo mi farei un viaggio, mi farei proprio un viaggione infinito ” #Sanremo2026 x.com