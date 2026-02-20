Sanremo | Alexa impone il ritorno dei Jalisse dopo 29 anni!

Il Festival di Sanremo ha visto un colpo di scena quando Alexa ha deciso di far tornare i Jalisse sul palco dopo 29 anni. La richiesta dei fan sui social ha convinto l’assistente virtuale a intervenire, portando il duo pop italiano a esibirsi di nuovo all’Ariston. I Jalisse, noti per la loro partecipazione nel 1997 con “Chi Mai”, hanno così rivissuto un momento di grande emozione sul palco. La decisione ha sorpreso molti spettatori presenti in sala.

Sanremo Svolta: Alexa Decide il Ritorno dei Jalisse all'Ariston. Un'inattesa svolta tecnologica ha scosso il Festival di Sanremo: i Jalisse, duo pop italiano celebre per la partecipazione al 1997 con "Chi Mai", sono stati invitati a esibirsi sul palco dell'Ariston grazie a una massiccia richiesta di utenti che si è tradotta in un intervento dell'assistente virtuale Alexa. L'evento, avvenuto il 20 febbraio 2026, solleva interrogativi sul futuro del rapporto tra musica, tecnologia e il ruolo del pubblico nella definizione delle scelte artistiche di un evento iconico come Sanremo. Un Ritorno Inaspettato: La Storia dei Jalisse.