Mi hanno massacrato distrutto umiliato Ho 29 anni e sono nato il 24 agosto 1996 ma nessuno ci crede | lo sfogo di Minala

Minala, calciatore di 29 anni nato il 24 agosto 1996, ha condiviso il suo difficile percorso di vita e carriera. Tra accuse e dubbi sulla sua età, ha spesso subito insulti e stereotipi, nonostante le attestazioni ufficiali che confermano la sua data di nascita. Il suo sfogo mette in luce le difficoltà di chi affronta pregiudizi legati all’età nel mondo dello sport.

"I test dicono che sono nato nel 1996. Anzi, hanno attestato che dimostro persino un anno in meno. Sa quante volte ho sentito dire 'questo ha 40 anni, come può giocare?'. L'80% delle persone mi ha giudicato male". A distanza di più di 10 anni dallo scandalo sull'età, Joseph Minala non riesce a darsi pace. L'ex centrocampista della Lazio – accusato di aver molti più anni dei 17 dell'epoca – ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Ma sull'età ci torneremo. Minala arrivò in Italia da giovanissimo, a 15 anni. Fu notato in un torneo, gli fu promesso un provino. "I miei fecero di tutto per pagarmi il biglietto.

"Mi hanno massacrato, distrutto, umiliato. L'80% delle persone mi ha giudicato male. I documenti e i test che sono stato costretto a fare dimostrano che sono nato nel 1996. Anzi, i medici hanno attestato che biologicamente dimostro persino un anno in meno.

