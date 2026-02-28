Durante la serata finale del Festival, Carlo Conti ha annunciato in diretta che De Martino condurrà Sanremo 2027, segnando una novità assoluta nel metodo di comunicazione. È stato infatti il primo caso in cui il nome del conduttore del prossimo evento viene comunicato in questa fase, creando sorpresa tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La comunicazione ha suscitato immediatamente discussioni sui social e tra gli appassionati.

Carlo Conti ha annunciato nello stupore generale che, per la prima volta, il conduttore del prossimo Sanremo viene annunciato nella serata finale del Festival. Non era mai successo in 76 edizioni dell’evento più iconico, seguito e amato dagli italiani e succederà questa sera nella finale di Sanremo 2026, in eurovisione su Rai1. Adnkronos ha lanciato la notizia che De Martino, da due anni il re dell’access della Tv di Stato con il game Affari Tuoi, è tra i co-conduttori al fianco di Conti. E quindi? BubinoBlog aggiunge che il motivo dell’ospitata è proprio il passaggio di consegne Conti-De Martino. Toccherà dunque al giovane principe della tv condurre Sanremo 2027. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - È FATTA! DE MARTINO CONDUCE SANREMO 2027. PASSAGGIO DI CONSEGNE IN DIRETTA

Stefano De Martino nella finale di Sanremo 2026 per passaggio di consegne con Carlo Conti: “Non gli lascio un pacco”Stasera Carlo Conti annuncerà chi sarà il conduttore di Festival di Sanremo 2027.

Sanremo 2026, Conti, De Lucia e quella busta per il 2027: lo sketch con la finta De Filippi ufficializza De MartinoLo sketch a Sanremo 2026 tra Carlo Conti e la finta Maria De Filippi diventa un caso mediatico: il pubblico… Lo sketch a Sanremo 2026 tra Carlo Conti...

