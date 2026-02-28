Sanremo il gran finale – Conti | Oggi arrivano notizie terribili dal mondo noi siamo qui a fare una festa della musica in un Paese libero e democratico

Sanremo 2026 si avvia alla conclusione con il gran finale di sabato, quando la serata sarà dedicata alla musica e a temi sociali come la violenza sulle donne. Durante la manifestazione, il conduttore ha sottolineato che, in un momento in cui si diffondono notizie terribili dal mondo, si sceglie di celebrare la musica in un paese libero e democratico.

Sanremo 2026 arriva alle battute finali. Questo sabato sarà la notte della verità tra musica e temi come la violenza sulle donne, affidata al racconto di Gino Cecchettin.Mancano poche ore alla finale dell’Festival di Sanremo 2026. Sul palco del Teatro Ariston saliranno tutti e 30 i cantanti in gara e, a fine serata, il Paese conoscerà il nome del vincitore di questa edizione.Ma l’attesa non è solo artistica. È anche emotiva.Il pensiero al mondo in guerra Carlo Conti ha aperto la conferenza stampa con parole che hanno immediatamente cambiato il tono della giornata. Un riferimento diretto alle ultime notizie internazionali, dopo l’attacco degli Stati Uniti e di Israele all’Iran. 🔗 Leggi su Parlami.eu

