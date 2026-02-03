Oscar Hiljemark si presenta come nuovo allenatore del Pisa. Arriva con entusiasmo, sottolineando che per lui è una grande occasione essere alla guida di un grande club. Dopo l’esonero di Gilardino, il club ha ufficializzato il suo nome, e lui non nasconde la voglia di fare bene e di lavorare duramente per risollevare la squadra.

Triestina, rinforzo post-mercato: firma lo svincolato Anton! Il comunicato ufficiale Diogo Leite, corsa al colpo a parametro zero ancora aperta! Dopo la corte della Lazio, ora ci pensa una rivale in Serie A! Lookman si presenta all’Atletico Madrid: «Club incredibile, essere qui è una benedizione! Arrivo in una lega di primo livello. Ecco il mio obiettivo» Mercato Inter, da Cancelo a Perisic: il retroscena sui mancati ritorni nonostante il sì! Ecco cos’è successo Pisa, Hiljemark si presenta: «Una grande occasione essere qui in un gran club. Voglio fare un gran lavoro» Bologna, Di Vaio nel pre gara: «Speriamo di tornare a fare punti in casa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pisa, Hiljemark si presenta: «Una grande occasione essere qui in un gran club. Voglio fare un gran lavoro»

Approfondimenti su Pisa Hiljemark

Rugani si presenta ai tifosi della Fiorentina e dice che tornare è come tornare a casa.

Ademola Lookman si presenta ufficialmente come nuovo giocatore dei Colchoneros.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Pisa Hiljemark

Argomenti discussi: Il Pisa sceglie Hiljemark: l'ex Palermo e Genoa in panchina per il dopo Gilardino; Pisa SC: Oscar Hiljemark è il successore di Gilardino sulla panchina nerazzurra; C'è un nome per il dopo Gilardino a Pisa, ed è una ex conoscenza della Serie A; Pisa, il nuovo allenatore è Oscar Hiljemark: 34 anni, svedese – Così ha convinto il club.

Hiljemark Pisa, UFFICIALE: è lui il nuovo allenatore dopo l’esonero di Gilardino | Il comunicato del club nerazzurroHiljemark Pisa, è lui il sostituto di Gilardino. Vi proponiamo di seguito il comunicato ufficiale direttamente dal sito del Pisa, per questo calciomercato ... news-sports.it

Calcio: Hiljemark, 'Il Pisa un grande club, per me una grande occasione'(ANSA) - PISA, 03 FEB - Per me è una grande occasione essere qui e Pisa è un grande club. Voglio fare un grande lavoro insieme, creare la possibilità di salvezza. Sono le prime parole rilasciate ai ... msn.com

Il Pisa Sporting Club ha diffuso un video con le prime dichiarazioni del nuovo allenatore Oscar Hiljemark. @pisasportingclub - facebook.com facebook

#Pisa, svolta in panchina: ufficiale #Hiljemark nuovo allenatore #ASRoma x.com