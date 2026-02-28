Sanremo | Grignani a Conti Mi dai il numero della Pausini che la chiamo?

Durante l'evento di Sanremo, Laura Pausini ha partecipato insieme a Conti al lancio di una cover di Luchè che includeva la presenza di Gianluca Grignani, con il quale ha anche cantato insieme la canzone ‘Falco a metà’. Tra Pausini e Grignani si è vista una certa intesa, anche se nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

SANREMO – Tra Pausini e Grignani è pace a metà. Laura Pausini partecipa con Conti al lancio della cover di Luchè che ospita Gianluca Grignani e canta con lui la sua ‘Falco a metà’. Ma, alla fine della performance, si dilegua. Grignani riceve i fiori, regalati a tutti gli ospiti della serata dei duetti, dal solo Carlo Conti. E, prendendo il mezzo di fiori dalle mani del direttore artistico, commenta: “C’è anche il numero di Laura Pausini? Così la posso chiamare”. I dissapori tra i due erano nati in estate dopo che Laura aveva inciso la cover di ‘La mia storia tra le dita’ di Grignani e il cantautore l’aveva bacchettata sui social per non aver sottolineato chi fosse l’autore del brano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Il sarcasmo di Gianluca Grignani a Sanremo: “Sui fiori c’è il numero della Pausini? Così la chiamo”Ravenna, 28 febbraio 2026 – Gianluca Grignani ha lanciato una stoccata a Laura Pausini direttamente dal palco del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, Gianluca Grignani: “C’è il numero della Pausini? Così la posso chiamare”Era uno dei momenti più attesi della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 e le aspettative non sono state deluse: Gianluca Grignani, infatti,...

