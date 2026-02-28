Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, il cantautore Gianluca Grignani ha rivolto una battuta rivolta a Laura Pausini, chiedendo se sui fiori consegnati ci fosse il suo numero di telefono, aggiungendo che così avrebbe potuto chiamarla. La frase è stata pronunciata dal palco, attirando l’attenzione dei presenti e dei media presenti all’evento.

Ravenna, 28 febbraio 2026 – Gianluca Grignani ha lanciato una stoccata a Laura Pausini direttamente dal palco del Festival di Sanremo 2026. Il cantante, ospite venerdì 27 febbraio, nella serata delle cover in duetto con Luché con il brano 'Falco a metà', ha colto l'occasione per togliersi dalla scarpa un sassolino contro la cantante. Terminata l'esibizione, Carlo Conti gli ha consegnato i tradizionali fiori di Sanremo. Ma Grignani aveva già la battuta pronta: " C'è anche il numero di Laura Pausini? Così la posso chiamare.". Una frase sottile che fa riferimento alla polemica dello scorso anno legata alla cover de 'La mia storia tra le dita'. Pausini in precedenza aveva presentato il duetto ma alla fine della performance non era presente sul palco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sarcasmo di Gianluca Grignani a Sanremo: “Sui fiori c’è il numero della Pausini? Così la chiamo”

Sanremo 2026, Gianluca Grignani: “C’è il numero della Pausini? Così la posso chiamare”Era uno dei momenti più attesi della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 e le aspettative non sono state deluse: Gianluca Grignani, infatti,...

Leggi anche: Sanremo 2026, cosa è successo fra Laura Pausini e Gianluca Grignani

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gianluca Grignani.

Discussioni sull' argomento Il sarcasmo di Gianluca Grignani a Sanremo: Sui fiori c’è il numero della Pausini? Così la chiamo; Sarcasmo Grignani a Conti, 'sui fiori c'è il numero della Pausini così la chiamo?'; Sarcasmo Grignani a Conti, 'sui fiori c'è il numero della Pausini così la chiamo?'; Sarcasmo Grignani a Conti, 'sui fiori c'è il numero della Pausini così la chiamo?'.

"C'è anche il numero della Pausini": la frecciata di Gianluca Grignani alla collega. Il link nel primo commento - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Serata cover:Luchè con Gianluca Grignani in ‘Falco a metà’ Codice Televoto: 28 x.com