Sanremo Fedez | Sono consapevole errori del passato io nemico di me stesso

Fedez, rapper in gara a Sanremo 2026 insieme a Marco Masini, ha commentato la sua partecipazione al festival, esprimendo soddisfazione per come si è svolta. In vista della finale di oggi, ha parlato delle sue ambizioni e ha affrontato il tema degli errori passati, dichiarando di essere consapevole delle proprie mancanze. Ha inoltre scherzato sulla differenza tra entrare come papi o come cardinali, sottolineando di non essere mai entrato in seminario.

(Adnkronos) – Fedez soddisfatto del suo Sanremo 2026. Il rapper in gara al festival insieme a Marco Masini ha parlato delle sue ambizioni in vista della finale di oggi, sabato 28 febbraio: "Il rischio di entrare da papi e di uscire cardinali? Ma noi non siamo proprio entrati in seminario. Io mi ritengo già soddisfatto così. Poi certo, saremmo contenti qualsiasi cosa arrivi, ma è tutto un di più. Non ci possiamo rimproverare nulla", ha detto in conferenza stampa. "Credo che quest'anno si riesca ad andare un po' oltre le mie responsabilità e a mettere al centro la musica, io ci sto provando consapevole degli errori del passato. Non posso cambiarlo, ma posso provarci", ha continuato Fedez con la consueta grande sincerità. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Fedez a Sanremo 2026: «Marco Masini vittima di vessazioni ingiustificate, io invece sempre e solo il nemico di me stesso. La nostra canzone? Non c’è alcun riferimento alla mie relazioni pregresse»È proprio nella scorsa edizione del Festival che è iniziato il sodalizio tra i due: Fedez era in gara e ha chiesto a Masini di accompagnarlo nelal...

Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini video integrale conferenza: «Ero odiato e amato, ora non sono più divisivo, sarà lo stesso per Federico»Ecco cosa hanno raccontato Fedez e Marco Masini nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipano con il brano Male necessario.

Sanremo 2026: Marco Masini e Fedez arrivano al Quirinale per fare visita al presidente Mattarella

