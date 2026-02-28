Sanremo 2026 Fedez e Marco Masini video integrale conferenza | Ero odiato e amato ora non sono più divisivo sarà lo stesso per Federico

Durante la conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini hanno presentato il loro brano “Male necessario”. I due artisti hanno parlato della loro esperienza, con Fedez che ha condiviso di essere stato sia amato che odiato in passato, e ha affermato di non essere più considerato divisivo. Masini ha aggiunto che la stessa sorte toccherà a Federico.

Ecco cosa hanno raccontato Fedez e Marco Masini nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipano con il brano Male necessario. Fedez e Marco Masini hanno partecipato in duetto al Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, e nella conferenza stampa a loro dedicata, ha preso prima la parola il rapper milanese: « Siamo felici di come è stata l'accoglienza, stiamo cercando con quest'esperienza sanremese di entrare sempre di più dentro la canzone, oggi siamo gasati nell'avere modo di eseguirla di nuovo. Il contributo di Marco è stato fondamentale per dare struttura al brano, per me è un onore, rappresenta la storia della musica italiana.

Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini video integrale conferenza: «Quando c'è empatia artistica non conta il personaggio che si è»

