Fedez a Sanremo 2026 | Marco Masini vittima di vessazioni ingiustificate io invece sempre e solo il nemico di me stesso La nostra canzone? Non c’è alcun riferimento alla mie relazioni pregresse

A poche ore dalla finale del Festival, gli artisti che portano in gara “Male necessario” hanno fatto alcune dichiarazioni. Fedez ha commentato il percorso del collega Marco Masini, affermando che è stato vittima di vessazioni ingiustificate. Ha anche precisato che nella sua canzone non ci sono riferimenti alle sue relazioni passate. Il cantante ha parlato di sé, definendosi spesso il proprio nemico.

È proprio nella scorsa edizione del Festival che è iniziato il sodalizio tra i due: Fedez era in gara e ha chiesto a Masini di accompagnarlo nelal serata dei duetti e delle cover con il brano dello stesso Masini del 1995 Bella stronza. «Con Fede ci siamo presi e capiti subito. La sua idea di chiamarmi è stata bellissima. Bella stronza era intoccabile per me, invece lui mi ha dimostrato il contrario. Ne abbiamo fatto una nuova storia». «Marco è un mostro sacro, rappresenta la storia della musica italiana. Da subito è scattata una sinergia particolare in studio, motivo per cui abbiamo deciso di presentarci quest’anno. In Male necessario c’è un pezzo di ognuno di noi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Fedez in conferenza stampa questa mattina a Sanremo: «Marco Masini ha subito in maniera gratuita delle vessazioni ingiustificate, io invece sono sempre stato il nemico di me stesso». x.com