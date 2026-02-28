Sanremo e nave Costa un binomio già iconico Continueremo a portare meraviglia

Sanremo e la nave Costa sono due simboli che si incontrano nel mondo dello spettacolo e del turismo. Quest’anno, con la partecipazione di Max Pezzali, l’azienda ha voluto mettere in evidenza la propria volontà di sorprendere e divertire i clienti. Il responsabile commerciale di Costa Crociere ha dichiarato che l’obiettivo è continuare a portare meraviglia e nuove esperienze.

Ormai è un punto di riferimento per il Festival. Tanto che lo scorso anno, quando scelsero di allontanarsi per qualche giorno, da Sanremo guardavano l'orizzonte quasi smarriti: "Dov'è finita la nave??". Per quest'edizione Costa è tornata con uno dei suoi gioielli, la Costa Toscana, pronta a proporre una crociera della musica che unisca l'emozione dell'Ariston alla festa e il divertimento. E chi meglio di Max Pezzali può riuscirci? Cinque serate di musica e sorrisi, in un ambiente in cui Max domina, dal ristorante 'Con un Deca' al campo da calcetto (sì lo sappiamo, si dice calcio a cinque o fusa, ma questa è una festa tra amici, quindi calcetto) de 'La dura legge del gol'.