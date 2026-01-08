Sanremo 2026 | Max Pezzali trasforma Costa Toscana nella nave-evento del Festival

Sanremo 2026 si avvicina e Costa Toscana si conferma protagonista, offrendo un’esperienza unica nel contesto del Festival. Per il quinto anno consecutivo, la nave si trasforma in un palco itinerante, integrando musica, spettacolo e brand in un ambiente raffinato e coinvolgente. Un’occasione per vivere il Festival in modo diverso, unendo eleganza e innovazione in un contesto esclusivo e ben strutturato.

Costa Toscana torna nel cuore del Festival con la forza di chi, da cinque anni consecutivi, ha trasformato la settimana sanremese in un'esperienza immersiva tra musica, spettacolo e brand integration. La partnership tra Costa Crociere e il Festival di Sanremo si rinnova anche per il 2026, confermando una collaborazione solida con la kermesse, l'amministrazione locale e tutto il territorio ligure. La novità assoluta di quest'anno è Max Pezzali: l'icona degli anni '90, oggi nel pieno di una nuova stagione artistica grazie al progetto MAX FOREVER che sta riempiendo gli stadi, sarà l'unica guest star a bordo per tutte le serate del Festival.

