Naomi Osaka stupisce e incanta agli Australian Open con un look spettacolare che è già iconico
Naomi Osaka ha attirato l’attenzione agli Australian Open con un look innovativo e distintivo. La tennista giapponese ha scelto un abbigliamento che si distingue per originalità e stile, offrendo un esempio di come la moda possa accompagnare l’atleta nel suo percorso. La sua presenza ha suscitato interesse non solo per le sue performance sportive, ma anche per l’impatto visivo, confermando l’importanza dell’espressione personale nel mondo del tennis.
Naomi Osaka ha stupito entrando in campo agli Australian Open. La giapponese si è presentata in campo con un look mai visto su un campo da tennis. Un outfit ispirato a una medusa, disegnato da uno degli stilisti di Beyonce.🔗 Leggi su Fanpage.it
