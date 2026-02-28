Durante la serata del festival di Sanremo, il conduttore ha inserito uno spot in cui invita a fare il vaccino contro il papilloma virus e l'influenza, sottolineando l'importanza della prevenzione. Lo spot, che si discosta dal contesto musicale, ha suscitato attenzione per il suo messaggio diretto e per la scelta di inserirlo nel corso della trasmissione.

Il conduttore del festival ha riservato qualche passaggio anche ad un tema che con Sanremo non ha nulla a che fare e che sicuramente è molto divisivo, come la vaccinazione Spot "pro-vax" di Carlo Conti durante Sanremo. Il conduttore del festival ha riservato qualche passaggio anche ad un tema. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sanremo, spot "pro-vax" di Carlo Conti: "Fate vaccino contro papilloma virus e influenza, prevenzione è importante" - VIDEO

Vaccino influenza, spot Tv con Carlo Conti: Schillaci ringrazia la Rai“Sono felice di aver contribuito – ha detto Conti – Avendo superato da poco, ripeto da poco, i 60 anni, mi sono sentito leggermente coinvolto”, ha...

Il vaccino contro il Papilloma virus come uno scudo totale: protegge più di quanto si pensi, ma l’adesione è in caloPer il vaccino dell’HPV l’etichetta di “scudo” contro il tumore del collo dell’utero è corretta, ma forse anche troppo stretta.