Vaccino influenza spot Tv con Carlo Conti | Schillaci ringrazia la Rai

Al conduttore tv è stata consegnata dal ministro della salute Orazio Schillaci la targa di ambasciatore della Salute. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Vaccino influenza, spot Tv con Carlo Conti: Schillaci ringrazia la Rai

INFLUENZA: PROTEGGERSI CON IL VACCINO FA LA DIFFERENZA I numeri parlano chiaro: l'influenza non è una banale malattia e spesso il virus può causare complicanze gravi che possono portare anche all'ospedalizzazione, e quest'anno sono già tre

Influenza. Arriva lo spot Tv con Carlo Conti: “Io vaccinato, spero lo facciano in tanti. Schillaci: “La prevenzione non è slogan ma impegno concreto” - Al via sulla Rai la campagna di informazione sulle vaccinazioni antinfluenzali con lo spot che ha come testimonial il conduttore di Sanremo. Riporta quotidianosanita.it

