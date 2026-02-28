Sanremo è la sera della finale | sul palco Frassica Cardinaletti e Bocelli – Diretta

Questa sera si svolge la finale del festival di Sanremo 2026 al teatro Ariston, con la conduzione di Carlo Conti. Sul palco si esibiscono artisti come Frassica, Cardinaletti e Bocelli, mentre la serata si conclude con la proclamazione del vincitore della manifestazione. L'evento, trasmesso in diretta, rappresenta l'ultimo appuntamento di questa edizione.

(Adnkronos) – È arrivato il momento della finale del festival di Sanremo 2026. Oggi, sabato 28 febbraio, al teatro Ariston si incorona il vincitore della kermesse musicale, l'ultima condotta da Carlo Conti. Accanto a lui co-conducono Laura Pausini, Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica. Durate la serata si parlerà di femminicidi con Gino Cecchettin, il superospite. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Festival di Sanremo: stasera gran finale, Frassica e Cardinaletti sul palco. Superospiti: Bocelli e i Pooh con i 60 anni di carriera

Leggi anche: Sanremo 2026, la scaletta della finale: Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti co-conduttori, Andrea Bocelli super ospite. Ecco come si elegge il vincitore

SANREMO 2026 LIVE SERATA DELLE COVER ! FantaSanremo Sul Divano con Felix 2026 #4 #reaction

Contenuti utili per approfondire Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, la prima serata: cosa è successo sul palco dell’Ariston; Diretta Sanremo 2026 terza serata: i primi cinque in classifica sono Luchè, Arisa, Sayf, Serena Brancale e Sal Da Vinci; Buona la prima…? | Com’è andata la prima serata della 76° edizione del Festival di Sanremo.; D'accordo, ma a che ora finisce il Festival di Sanremo?.

Sanremo 2026, la serata finale - DIRETTAE' la serata finale del Festival di Sanremo. Sul palco la co-conduttrice, con Carlo Conti e Laura Pausini, è Giorgia Cardinaletti, volto di punta del Tg1. ansa.it

Sanremo, la scaletta dell’ultima serata: ecco l’ordine dei cantanti. Parte Elettra e chiude…Tutto pronto per la finale del Festival di Sanremo 2026. Questa sera, sabato 28 febbraio, si esibiranno sul palco dell’Ariston tutti e 30 gli artisti in gara. Ad aprire la serata Francesco Renga con ... affaritaliani.it

SANREMISSIMO 5a e ULTIMA PUNTATA: CHI VINCERÀ IL FESTIVAL Da Sanremo: Filippo Coppoletta e Alfredo Capellupo In studio: Edoardo Corasaniti - facebook.com facebook

Sanremo 2026, pagelle look finale: attesa per Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti x.com