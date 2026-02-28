Sanremo è la sera della finale | sul palco Frassica Cardinaletti e Bocelli – Diretta

Da webmagazine24.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera si svolge la finale del festival di Sanremo 2026 al teatro Ariston, con la conduzione di Carlo Conti. Sul palco si esibiscono artisti come Frassica, Cardinaletti e Bocelli, mentre la serata si conclude con la proclamazione del vincitore della manifestazione. L'evento, trasmesso in diretta, rappresenta l'ultimo appuntamento di questa edizione.

(Adnkronos) – È arrivato il momento della finale del festival di Sanremo 2026. Oggi, sabato 28 febbraio, al teatro Ariston si incorona il vincitore della kermesse musicale, l'ultima condotta da Carlo Conti. Accanto a lui co-conducono Laura Pausini, Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica. Durate la serata si parlerà di femminicidi con Gino Cecchettin, il superospite. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Festival di Sanremo: stasera gran finale, Frassica e Cardinaletti sul palco. Superospiti: Bocelli e i Pooh con i 60 anni di carriera

Leggi anche: Sanremo 2026, la scaletta della finale: Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti co-conduttori, Andrea Bocelli super ospite. Ecco come si elegge il vincitore

SANREMO 2026 LIVE SERATA DELLE COVER ! FantaSanremo Sul Divano con Felix 2026 #4 #reaction

Video ?SANREMO 2026 LIVE SERATA DELLE COVER ! FantaSanremo?? Sul Divano con Felix 2026 #4 #reaction

Contenuti utili per approfondire Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, la prima serata: cosa è successo sul palco dell’Ariston; Diretta Sanremo 2026 terza serata: i primi cinque in classifica sono Luchè, Arisa, Sayf, Serena Brancale e Sal Da Vinci; Buona la prima…? | Com’è andata la prima serata della 76° edizione del Festival di Sanremo.; D'accordo, ma a che ora finisce il Festival di Sanremo?.

sanremo è la seraSanremo 2026, la serata finale - DIRETTAE' la serata finale del Festival di Sanremo. Sul palco la co-conduttrice, con Carlo Conti e Laura Pausini, è Giorgia Cardinaletti, volto di punta del Tg1. ansa.it

sanremo è la seraSanremo, la scaletta dell’ultima serata: ecco l’ordine dei cantanti. Parte Elettra e chiude…Tutto pronto per la finale del Festival di Sanremo 2026. Questa sera, sabato 28 febbraio, si esibiranno sul palco dell’Ariston tutti e 30 gli artisti in gara. Ad aprire la serata Francesco Renga con ... affaritaliani.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.