Festival di Sanremo | stasera gran finale Frassica e Cardinaletti sul palco Superospiti | Bocelli e i Pooh con i 60 anni di carriera

SANREMO – Finalissima del Festival di Sanremo 2026 stasera. 28 febbraio. Sul palco ci saranno tutti i 30 Big in gara, con il pubblico che voterà tramite Televoto e le giurie professionali che contribuiranno alla classifica. I cinque artisti più votati torneranno per una seconda esibizione, che deciderà il vincitore. Con Carlo Conti e Laura Pausini ci sarà la giornalista Giorgia Cardinaletti. Super ospiti Andrea Bocelli e i Pooh, che celebrano 60 anni di carriera in Piazza Colombo. La storica band riceverà il Premio Città di Sanremo dopo l’emozionante esibizione sul palco esterno, Max Pezzali sarà in collegamento da Costa Toscana. Sul palco salirà Gino Cecchettin. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

