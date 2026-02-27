J-Ax e la Ligera County Fam nella serata cover a Sanremo 2026 | un angolo di Milano tra nostalgia e ironia

Durante la serata delle cover a Sanremo 2026, una formazione di sei artisti ha portato sul palco un mix di musica e ironia, creando un’atmosfera informale e coinvolgente. La presenza di questa band ha portato un tocco di Milano e un’energia diversa rispetto alle esibizioni tradizionali, attirando l’attenzione del pubblico e dei media presenti.

Milano, 27 febbraio 2026 – Da solista a band di sei persone. J-Ax, vero nome Alessandro Aleotti, è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Italia Starter Pack', ma nella serata delle cover ha scelto di presentarsi insieme a un gruppo di comici amici dal nome 'Ligera County Fam'. Nella serata delle cover, J-Ax salirà sul palco dell'Ariston insieme alla band che è stata presentata come 'Ligera County Fam'. 'Ligera' che in milanese indica una forma di microcriminalità presente nella città di Milano fino alla prima metà del XX secolo. J-Ax ha finalmente svelato i nomi dei musicisti che lo affiancheranno sul palco dell'Ariston durante la serata delle cover del Festival di Sanremo: Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz e Paolo Jannacci. All'Ariston porteranno "E la vita, la vita" in versione inedita.