Sanremo Ditonellapiaga e TonyPitony nella serata cover | che show!

Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata cover del Festival di Sanremo. I due artisti di sono esibiti sul palco dell'Ariston con il brano 'The lady is a tramp', celebre per essere stato interpretato da Frank Sinatra e Ella Fitzgerald e recentemente anche da Tony Bennett e Lady Gaga. www.raiplay.it. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Chi è TonyPitony, a Sanremo 2026 vincitore della serata cover con DitonellapiagaTonyPitony è uno dei fenomeni più discussi degli ultimi anni: artista siciliano, volto coperto da una maschera ispirata a Elvis Presley, ha costruito...

Sanremo 2026, Ditonellapiaga vince la serata delle cover: chi è TonyPitony(Adnkronos) – Ditonellapiaga e TonyPitony hanno vinto la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026 - Ditonellapiaga canta Che fastidio!

Ditonellapiaga e TonyPitony a Sanremo 2026, il duetto con la cover di The Lady is a TrampLeggi su Sky TG24 l'articolo Ditonellapiaga e TonyPitony a Sanremo 2026, il duetto con la cover di The Lady is a Tramp ... tg24.sky.it

La classifica Top 10 delle Cover di Sanremo 2026: Ditonellapiaga e Tony Pitony vincono la gara duettiDitonellapiaga e TonyPIitony conquistano la vittoria con un brano evergreen degli anni Trenta grazie al look, alla simpatia e all'ottima performance ... iodonna.it

