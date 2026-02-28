Chi è TonyPitony a Sanremo 2026 vincitore della serata cover con Ditonellapiaga

TonyPitony, artista siciliano noto per il volto coperto da una maschera ispirata a Elvis Presley, ha partecipato a Sanremo 2026 durante la serata cover insieme a Ditonellapiaga e si è aggiudicato la vittoria. Negli ultimi anni si è distinto come uno dei fenomeni più discussi nel panorama musicale, grazie a un progetto che combina provocazione, ironia e viralità sui social.

TonyPitony è uno dei fenomeni più discussi degli ultimi anni: artista siciliano, volto coperto da una maschera ispirata a Elvis Presley, ha costruito un progetto tra provocazione, ironia e viralità social, e ora vince Sanremo. Ditonellapiaga e TonyPytony hanno trionfato nella serata delle cover al Festival di Sanremo 2026 con il brano The Lady Is a Tramp, portando sul palco dell’Ariston una ventata di simpatia e una performance degna di uno show internazionale. Chi è TonyPitony?. TonyPitony è nato a Siracusa nel 1996 ed è diventato in pochi anni un nome capace di polarizzare il pubblico italiano. C’è chi lo considera un genio della comunicazione e chi invece lo liquida come semplice provocatore. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

