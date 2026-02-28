Sanremo Ditonellapiaga e Tony Pitony trionfano nella serata duetti e cover – Il video

Durante la serata dedicata ai duetti e alle cover al Festival di Sanremo 2026, Ditonellapiaga e Tony Pitony sono risultati vincitori. La competizione si è svolta con diverse esibizioni di artisti italiani e internazionali, che hanno interpretato brani noti e collaborato in performance dal vivo. La serata ha coinvolto pubblico e giuria, culminando con la loro proclamazione.

Ditonellapiaga e Tony Pitony vincono la serata cover e duetti al Festival di Sanremo 2026. Trenta artisti in gara, altrettante esibizioni, grandi classici reinterpretati, duetti emozionanti e omaggi al cantautorato italiano: la quarta serata della kermesse resta, anche nella 76esima edizione, uno degli appuntamenti più seguiti. Di seguito, la classifica dei 10 migliori brani della serata, decretati dal Televoto, dalla Sala Stampa, dalla Giuria TV e Web e dalla Giuria della Radio. I voti di questa sera, venerdì 27 febbraio, non si sommano a quelli delle serate precedenti: si tratta di una competizione a sé stante.