Chi è Tony Pitony il cantante che duetta con Ditonellapiaga nella serata delle Cover di Sanremo 2026

Tony Pitony è il cantante che si esibirà insieme a Ditonellapiaga durante la serata delle Cover di Sanremo 2026. La sua presenza è stata annunciata come parte del programma ufficiale dell’evento, senza ulteriori dettagli su altri collaboratori o sul repertorio. L’appuntamento si svolgerà nel contesto della manifestazione musicale, con un’attenzione particolare alla performance in coppia con l’artista romana.

. Vero nome, anni, età, origini, carriera, maschera, canzoni, vita privata, Instagram Tony Pitony è il cantante più virale delle ultime settimane, soprattutto tra i più giovani. Testi provocatori, un’inseparabile maschera tipo Elvis Presley e una forte voglia di provocare. Il suo vero nome è Ettore Ballarino ed è un’artista siciliano, originario di Siracusa. Per lui la grande opportunità di calcare questa sera, 27 febbraio 2026, il palco di Sanremo 2026 nella serata delle Cover nel duetto con Ditonellapiaga, sul brano The lady is a tramp. Ma chi è Tony Pitony? Ecco tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

