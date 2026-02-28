Sanremo ascolti quarta serata | 10,7 milioni di spettatori e 65,6% di share

La quarta serata di Sanremo 2026 ha registrato una media di circa 10,8 milioni di spettatori e un indice di share del 65,6 per cento. Secondo i dati ufficiali, l'evento ha coinvolto numerosi telespettatori italiani, consolidando la sua posizione come uno degli appuntamenti più seguiti della stagione televisiva. I numeri sono stati comunicati dagli organizzatori e rappresentano un aggiornamento sulla performance dello spettacolo.