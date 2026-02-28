Sanremo ascolti quarta serata | 10,7 milioni di spettatori e 65,6% di share
La quarta serata di Sanremo 2026 ha registrato una media di circa 10,8 milioni di spettatori e un indice di share del 65,6 per cento. Secondo i dati ufficiali, l'evento ha coinvolto numerosi telespettatori italiani, consolidando la sua posizione come uno degli appuntamenti più seguiti della stagione televisiva. I numeri sono stati comunicati dagli organizzatori e rappresentano un aggiornamento sulla performance dello spettacolo.
(Adnkronos) – Sono stati 10.789.000 gli spettatori medi della quarta serata di Sanremo 2026, con il 65.6% di share. L'anno scorso la quarta serata del festival ottenne un ascolto medio di 13.575.000 spettatori con il 70,8% di share. —[email protected] (Web Info) Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Sanremo 2026, 10,8 milioni di spettatori con il 65.6% di share per la serata delle cover: gli ascolti della quarta serataGli ascolti di ieri del Festival di Sanremo 2026: quali sono i dati auditel, di share e di ascolto della terza serata andata in onda venerdì 27...
Sanremo, calano gli ascolti della serata cover: 10,7 milioni e 65,6% di shareLa serata cover del Festival di Sanremo ha ottenuto su Rai1, in termini di total audience, una media di 10 milioni 789mila pari al 65.
Una selezione di notizie su Sanremo.
Temi più discussi: Gli ascolti tv della serata cover e duetti di Sanremo 2026: spettatori e share; Sanremo 2026, 10,8 milioni di spettatori con il 65.6% per la serata delle cover: gli ascolti della quarta serata; Sanremo, oggi cover e duetti. Conti: Ci saranno sorprese. Bianca Balti: L'anno più duro; Sanremo 2026, Conti esulta per gli ascolti e lascia conferenza in anticipo: Devo preparare sorprese per stasera.
Sanremo, gli ascolti della serata: raggiunti 10 milioni 789mila spettatori (65.6%)La serata cover del Festival di Sanremo ha ottenuto su Rai1, in termini di total audience, una media di 10 milioni 789mila pari al 65.6%. Nel 2025 i duetti della quarta serata del Festival di Carlo Co ... ilmessaggero.it
Ascolti tv 27 febbraio, i dati auditel di Sanremo 2026 per la quarta serata in aggiornamentoGli ascolti tv di venerdì 27 febbraio, tutti i dati Auditel. Su Rai1 la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti, Laura Pausini e Bianca Baldi come co-conduttrice. La terza serata ... fanpage.it
Ascolti Sanremo, 10,8 milioni con il 65.6% per la serata delle cover - facebook.com facebook
Tommaso Paradiso è in gara al Festival di Sanremo 2026, ma gli altri due ex membri della band x.com