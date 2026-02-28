Sanremo calano gli ascolti della serata cover | 10,7 milioni e 65,6% di share

La serata cover del Festival di Sanremo su Rai1 ha registrato una media di 10 milioni 789 mila spettatori, con uno share del 65,6 per cento. La performance ha coinvolto una vasta platea di telespettatori, confermando l’interesse per l’evento, anche se gli ascolti sono risultati inferiori rispetto alle precedenti serate. I dati sono stati diffusi dalla Rai e rappresentano una delle performance più viste della stagione.