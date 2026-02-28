sanremo 2026 il bacio tra levante e gaia ma la rai non lo inquadra

Durante la quarta serata di Sanremo 2026, si è verificato un episodio che ha suscitato polemiche sui social: la Rai non ha inquadrato il bacio tra Levante e Gaia, entrambe sul palco dell’Ariston mentre eseguivano una cover di ‘I maschi’ di Gianna Nannini. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori, generando discussioni sulla scelta di non mostrare l’episodio durante la diretta.

Nuova serata (la quarta), nuove polemiche a Sanremo 2026. Al centro del critiche social è finita la “censura” della Rai nei confronti del bacio tra Levante e Gaia, esibitesi assieme sul palco dell’Ariston con la cover di ‘I maschi‘ di Gianna Nannini. Le due cantanti hanno chiuso la loro iconica performance con un bacio sulle labbra che la regia ha preferito non inquadrare, allargando il campo di ripresa. “Avete sconvolto i borghesi”, ha detto Ema Stokholma alle artiste, ospiti di Rai Radio2 dopo la loro esibizione. “Le prime file soprattutto, adoriamo, le signore tutte scioccate”, hanno risposto Levante e Gaia. gaia e levante hanno sconvolto i borghesi le signore tutte scioccate pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

