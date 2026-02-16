Carlo Conti ha individuato il suo successore per Sanremo 2027

Carlo Conti ha scelto Nicola Savino come possibile conduttore di Sanremo 2027, dopo aver escluso Diletta De Martino. La Rai sta puntando su Savino, noto per il suo stile diretto e la capacità di coinvolgere il pubblico, per condurre il festival tra tre anni. Il nome di Savino circola già tra gli addetti ai lavori, che lo considerano il candidato più forte per la prossima edizione.

Sanremo 2027: Nicola Savino favorito per la successione a Conti, De Martino escluso. La Rai sembra orientata a Nicola Savino come successore di Carlo Conti alla guida del Festival di Sanremo 2027. L'indiscrezione, confermata da fonti interne all'emittenza, segna una svolta nella corsa per il ruolo di direttore artistico, escludendo a priori Stefano De Martino. La decisione riflette una strategia di continuità e di valorizzazione dei talenti interni, in un momento delicato per l'emittenza pubblica. Conti definisce la rotta: continuità e competenza al centro del progetto. Carlo Conti, dopo aver guidato con successo le edizioni del 2025 e 2026, aveva espresso più volte l'intenzione di lasciare spazio a un nuovo direttore artistico.

