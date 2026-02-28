Sanremo 2027 Conti firma il contratto e resta al timone della kermesse

Il conduttore firma il contratto per il terzo anno consecutivo e continuerà a condurre Sanremo 2027. La firma è imminente e non ci saranno sorprese né il ritorno della coppia formata da Amadeus e Fiorello. La scelta di mantenere la stessa conduzione è ormai definitiva e le trattative sembrano concluse.

Firma imminente del contratto per il terzo anno consecutivo, sfumata la speranza di un colpo di scena e il ritorno della coppia Amadeus-Fiorello Carlo Conti tornerà sul palco del Festival di Sanremo anche nel 2027. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, la firma sul contratto arriverà tra la sera di sabato 28 febbraio e la mattinata di domenica 29 febbraio. Ore decisive che ufficializzeranno il terzo anno consecutivo del conduttore alla guida della kermesse. La notizia sta appena iniziando a circolare e il web sarebhe già pronto a reagire con meme, commenti al vetriolo e ironie spietate, perché la critica ricorrente resta la stessa. La conduzione di Conti è piatta e prevedibile, incapace di lasciare il segno.