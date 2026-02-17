Stefano De Martino verso Sanremo 2027 | il contratto ad un passo dalla firma

Stefano De Martino sta per firmare il contratto con RAI per condurre Sanremo nel 2027. La decisione definitiva arriva dall’amministratore delegato, Marco Rossi, che ha scelto il presentatore napoletano come volto della manifestazione. A supportarlo ci sarà anche il manager dei Maneskin, che ricoprirà il ruolo di direttore artistico. La firma potrebbe avvenire nei prossimi giorni, segnando un ritorno importante per De Martino.

Stefano De Martino a Sanremo 2027: è questa la scelta definitiva dell'ad Rossi. Il conduttore verrebbe affiancato dal manager dei Maneskin nel ruolo da direttore artistico Si parla di Antonella Clerici, ma anche di Nicola Savino e poi c'è l'ipotesi Amadeus, ma adesso Dagospia rivela che l'ad Giampaolo Rossi ha decretato: il conduttore di Sanremo 2027 sarà Stefano De Martino. Il conduttore, dopo una lunga gavetta e dopo un grande successo con Affari Tuoi, adesso è pronto per presentare il Festival di Sanremo. Questa sarebbe una scelta giovanile che vuole svecchiare il festival partendo dal conduttore.

