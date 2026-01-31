Romagnoli così è un pasticcio | firma con l' Al-Sadd ma il contratto non viene depositato Resta alla Lazio

Romagnoli ha firmato con l'Al-Sadd, ma ora il suo trasferimento rischia di saltare. I documenti non sono arrivati in Qatar entro le 22 italiane, quando si chiudeva il mercato. Così, il giocatore resta ufficialmente alla Lazio, nonostante l’accordo di 10 milioni di euro e i 6 milioni all’anno promessi. La trattativa si è complicata all’ultimo momento, lasciando tutto in sospeso.

Un clamoroso autogol. Alessio Romagnoli resta, da scontento, alla Lazio. Il club biancoceleste, dopo un lungo tira e molla, lo aveva ceduto all'Al-Sadd di Roberto Mancini. I contratti però non sono stati depositati in tempo e la trattativa non può essere ratificata. L'accordo, quindi, era stato raggiunto, le firme erano state apposte a poco più di mezz'ora dalla chiusura del mercato in Qatar (alle 22 italiane del 31 gennaio). Segno che l'intenzione comune era quella di concludere positivamente la trattativa. Il presidente Claudio Lotito aveva ottenuto anche condizioni più favorevoli rispetto a quelle strappate una settimana fa, prima della prima clamorosa frenata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Alessio Romagnoli rimane alla Lazio.

