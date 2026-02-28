Sanremo 2026 TonyPitony e il caco sul palco | il significato del gesto

Durante la serata di Sanremo 2026, TonyPitony ha portato sul palco un caco, rispettando la promessa fatta in precedenza. L'evento ha attirato l'attenzione dei presenti e dei media, creando un momento di curiosità tra il pubblico. Nessun altro dettaglio o commento è stato rivelato riguardo al gesto o alle sue motivazioni.

(Adnkronos) – TonyPitony ha mantenuto la sua promessa: ha portato un caco sul palco dell'Ariston a Sanremo 2026. Il cantante è stato ospite oggi, venerdì 27 febbraio, al Festival in occasione della serata delle cover per duettare con Ditonellapiaga sulle note di 'The Lady Is a Tramp', celebre brano di Frank Sinitra. Alla fine dell'applauditissima.

Tony Pitony con un caco sul palco di Sanremo (come promesso in una sua canzone) nel duetto con Ditonellapiaga. E Luciana Littizzetto fa il tifo – Il videoCon la sua ormai celebre maschera, Tony Pitony è salito sul palco dell’Ariston insieme a Ditonellapiaga durante la serata dei duetti e delle cover di...

Sanremo 2026: cosa faceva Raf prima di salire sul palco? Il "gesto scaramantico" diventa viraleInquadrato a tradimento dalle telecamere di Sanremo 2026 mentre aspettava di esibirsi, Raf è stato colto in uno strano gesto scaramantico: il video è...

Ditonellapiaga a Sanremo 2026 nel look della quarta serata trasforma TonyPitony in Frank Sinatra (e si fa i capelli rosa)Non più Elvis: Ditonellapiaga e TonyPitony per la quarta serata di Sanremo 2026 sfoderano un duetto classico su un brano del 1939 poi reso celebre da Frank Sinatra ed Ella Fitzgerald ... vogue.it

Sanremo 2026, Carolina Bubbico riprende Laura Pausini: Chiamami maestra | VIDEOLa direttrice d’orchestra Carolina Bubbico riprende in diretta Laura Pausini durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026. Tutto è accaduto quando la cantante e co-conduttrice della kermesse ... tpi.it

BRAVISSIMI ! punto. #sanremo2026 #tonypitony #cover - facebook.com facebook

TonyPitony è riuscito a dimostrare al grande - e spesso tradizionale - pubblico di Sanremo e della tv cos'è il talento. E che dietro la maschera della provocazione, dell'eccesso, c'è un artista totale. Il suo duetto con Ditonellapiaga è stato applauditissimo da tutto x.com