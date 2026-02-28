Sanremo 2026 | The Jackal e De Core Podcast stuzzicano il pubblico

Durante l’ultima serata di Sanremo 2026, The Jackal e De Core Podcast hanno portato sul palco un mix di ironia e riflessioni, attirando l’attenzione del pubblico presente. La loro partecipazione ha suscitato commenti tra gli spettatori, che hanno seguito con interesse le loro battute e interventi. L’evento si è concluso con una nota di intrattenimento originale, lasciando un’impressione duratura sugli spettatori.

Sanremo 2026: The Jackal e De Core Podcast regalano ironia e riflessioni nell'ultima serata L'ultima giornata di Sanremo 2026 ha riservato un appuntamento speciale per gli appassionati di intrattenimento. Alessandro Pieravanti e Danilo da Fiumicino del De Core Podcast hanno portato la loro trasmissione Superluna nella città ligure, ospitando Martina e Ciro del gruppo comico The Jackal. L'incontro, avvenuto nel pomeriggio, ha offerto agli spettatori un mix di aneddoti personali, riflessioni sul mondo dello spettacolo e momenti di pura ilarità. Martina ha raccontato con entusiasmo di quando, alle elementari, scrisse una poesia per un'amica che divenne un successo tra i compagni di scuola.