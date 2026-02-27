Durante l’evento di Sanremo 2026, Fru dei The Jackal è salito di nuovo sul palco, questa volta durante l’esibizione dei The Kolors in piazza Colombo. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un momento di sorpresa durante la performance. Il video dell’episodio sta circolando sui social, suscitando commenti tra gli spettatori.

Nuova incursione sul palco per Fru dei The Jackal durante l’esibizione dei The Kolors in piazza Colombo a estival di Sanremo 2026. «L’ha fatto di nuovo», ha scritto il collettivo comico napoletano su Instagram, commentando l’ennesimo siparietto. Non è infatti la prima volta che Fru irrompe durante una performance della band capitanata da Stash: già lo scorso anno si era improvvisato ballerino sul palco del Teatro Ariston. Lo show dei The Kolors. Sul Suzuki Stage, il gruppo ha scaldato il pubblico con un medley dei brani presentati nelle ultime edizioni della kermesse, Un ragazzo una ragazza (2024) e Tu con chi fai l’amore (2025). A dare il via allo show, però, sono state le inconfondibili note di Italodisco, vero punto di partenza di una performance energica e coinvolgente. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Fru (The Jackal) torna a Sanremo come ballerino misterioso dei The Kolors

Sanremo 2026, gli abiti dei The Kolors ospiti terza serata del Festival: look e stilistaQuali sono gli abiti dei The Kolors, ospiti stasera nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la loro apparizione sul palco di...

Gianluca Fru ricorda la sua esibizione a Sanremo con i The Kolors: un ballo volutamente scoordinato

Temi più discussi: Sanremo 2026, Fru dei The Jackal ancora coi The Kolors: l'invasione di palco durante l’esibizione al Festival - Il video; Sanremo 2026, Fru dei The Jackal irrompe (di nuovo) sul palco con i The Kolors; Sanremo 2026, Fru dei The Jackal irrompe (di nuovo) sul palco con i The Kolors; Sanremo 2026, Fru torna a Sanremo e balla ancora con i The Kolors.

Sanremo 2026, Fru dei The Jackal irrompe (di nuovo) sul palco con i The Kolors(Adnkronos) – I The Kolors lo hanno fatto… di nuovo. La band ospite oggi, giovedì 26 febbraio, del Suzuki stage al Festival di sanremo 2026, ha riproposto ‘Tu con chi fai l’amore’, il brano con cui ha ... msn.com

Sanremo 2026, Fru dei The Jackal ancora coi The Kolors: l’invasione di palco durante l’esibizione al Festival – Il videoNuova incursione sul palco per Fru dei The Jackal durante l’esibizione dei The Kolors in piazza Colombo a estival di Sanremo 2026. «L’ha fatto di nuovo», ha scritto il collettivo comico napoletano su ... open.online

Non si può più ascoltare “Tu con chi fai l'amore” senza pensare al balletto viralissimo di Fru dei The Jackal dello scorso anno. Sui social i comici avevano lasciato intuire il suo ritorno a Sanremo assieme ai The Kolors, che questa sera sono stati i super ospiti d facebook