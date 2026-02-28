Durante il Festival di Sanremo 2026 si è diffuso un fuorionda tra Eros Ramazzotti e Carlo Conti, in cui il cantante commenta con tono ironico un problema tecnico dicendo: “Che figura”. Tra i momenti più ricordati c’è anche l’esibizione di Eros Ramazzotti con Alicia Keys, che ha attirato l’attenzione del pubblico presente e degli spettatori a casa.

Fra i momenti che ricorderemo di questo Festival di Sanremo 2026 c'è senza dubbio l'esibizione di Eros Ramazzotti e Alicia Keys. I due cantanti si sono esibiti sul palco dell'Ariston in una versione emozionante de L'Aurora, ma l'inizio della performance è stata caratterizzata da qualche problema. Il fuorionda di Eros e Carlo Conti a Sanremo 2026 Ma cosa è successo? Carlo Conti ha accolto sul palco di Sanremo 2026, Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, annunciando una performance davvero straordinaria con la cantante impegnata per la prima volta a cantare in italiano. L'inizio però non è stato dei migliori, quando Alicia Keys si è seduta al pianoforte e la musica è partita, infatti, l'artista ha interrotto tutti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026, svelato il fuorionda fra Eros e Carlo Conti dopo i problemi tecnici: “Che figura”

